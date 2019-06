FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer will der Technologie eines US-Biopharmaunternehmens zum Proteinabbau zum Durchbruch verhelfen und nimmt dafür mehr als 115 Millionen US-Dollar in die Hand. Das Besondere: Bayer rechnet sich Chancen aus, die Technologie sowohl für die Entwicklung neuer Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft einsetzen zu können als auch für neuartige Arzneimittel. Partner ist dabei die Arvinas Inc, wie Bayer am Dienstag mitteilte.

Die Firma aus dem US-Bundesstaat Connecticut arbeitet an der Entwicklung und kommerziellen Nutzung von sogenannten Protac-Molekülen, mit denen sich der Abbau von krankheitsverursachenden Proteinen im menschlichen Körper aktivieren lässt.

Bayer stellt Arvinas Geld für vier Jahre pharmazeutische Forschung und Entwicklung zur Verfügung und beteiligt sich auch am Unternehmen selbst. Das Engagement beläuft sich anfänglich auf mehr als 60 Millionen Dollar. Sollten sich die einzelnen Projekte als erfolgversprechend erweisen, können insgesamt bis zu 685 Millionen Dollar an Meilensteinzahlungen fällig werden.

Daneben stellt Bayer in den nächsten sechs Jahren 55 Millionen Dollar bereit, um die Tauglichkeit der Arvinas-Technologie zum Proteinabbau auch zur Bekämpfung von Unkräutern, Krankheiten und Insekten bei Nutzpflanzen zu untersuchen. Bayer erhofft sich davon neuartige Pflanzenschutzprodukte. Eines der Bayer-Hauptprodukte, das von Monsanto vor vier Jahrzehnten entwickelte Breitbandherbizid Roundup, steht wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Hauptwirkstoffs Glyphosat weltweit unter Beschuss.

Großes Potenzial sieht Bayer für die Arvinas-Technologie im Pharmabereich. Hier basieren viele der bisherigen Arzneimittel auf sogenannten Inhibitoren, also Hemmstoffen. Die meisten Proteine im menschlichen Körper lassen sich damit jedoch nicht erreichen. Mit den Protacs bestehe überdies die Chance, die schädlichen Proteine zu entfernen, anstatt sie nur zu blockieren, so Bayer. Arvinas hat erst kürzlich klinische Studien zur Behandlung von Prostatakrebs mit Hilfe von Protac-Molekülen gestartet.

