Die Deutsche Bank hat Uber nach dem Börsengang mit "Buy" und einem Kursziel von 58 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. In dem Fahrdienstvermittler sehe er die attraktivste neue Internet-Story seit der Erstnotiz von Facebook, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bezüglich der Marktbedenken in puncto Rentabilität sehe er das Risiko geringer als in einer vergleichbaren Phase bei Facebook, in der das Soziale Netzwerk den Übergang zur mobilen Nutzung meistern musste./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2019 / / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-06-04/14:57

ISIN: US90353T1007