Spacefy Inc.: Spacefy bietet nun 4.000 Räumlichkeiten an

TORONTO, ON, 4. Juni 2019 - Spacefy Inc. (Spacefy oder das Unternehmen) (CSE: SPFY), das Unternehmen, das einen auf dem Prinzip der Sharing Economy beruhenden Marktplatz für inspirierende Flächenvermietungen für die Kreativbranche betreibt, hat heute bekannt gegeben, dass mittlerweile über 4.000 Räumlichkeiten auf der Plattform zum Angebot stehen.

Spacefy beschleunigt das Tempo der neuen Raumakquisitionen weiter, sagt Russ Patterson, CEO von Spacefy. Wir halten den kuratierten Bestand an Räumlichkeiten auf Spacefy sowohl für eine Stärke als auch ein Alleinstellungsmerkmal; daher ist es ermutigend, zu sehen, dass sich unsere Investitionen in die Standortsuche auszahlen. Dies zeigt sich nicht nur in der Anzahl der neuen zur Miete verfügbaren Räumlichkeiten, sondern auch in genau den Arten von Räumlichkeiten, die unsere Gemeinde von kreativen Köpfen und Standortmanagern für ihre Inszenierungen und Projekte benötigt.

- Spacefy kündigte am 18. Januar 2019 an, dass es über 3.000 Räumlichkeiten verfügt (https://corp.spacefy.com/press-release/2019/01/18/spacefy-announces -marketplace-milestone/)

- Spacefy kündigte am 7. Mai 2019 an, dass es über 3.500 Räumlichkeiten verfügt (https://corp.spacefy.com/press-release/2019/05/07/spacefy-reaches-3 500-spaces/)

Sollten unsere Beschleunigungsmaßnahmen nach Plan verlaufen, wird Spacefy bis Ende des Jahres über nahezu 10.000 Räumlichkeiten verfügen, so Herr Patterson weiter. Wir sind von unserer wachsenden Gemeinschaft begeistert und sind jedem einzelnen Eigentümer dankbar, der seine Räumlichkeiten auf Spacefy anbietet.

Über Spacefy

Spacefy ist ein Marktplatz, der kreative Fachleute mit Räumlichkeiten für ihre Projekte, Inszenierungen und Veranstaltungen verbindet. Unter Nutzung der Vorteile der Sharing Economy bietet Spacify kreativen Köpfen Zugang zu einzigartigen und ungenutzten Räumlichkeiten und ermöglicht Immobilieneigentümern damit, mit ihren Räumlichkeiten weiter Geld zu verdienen.

Ansprechpartner

Spacefy Inc.

Russ Patterson

Chief Executive Officer

russ@spacefy.com

Adelaide Capital Markets Inc.

Deborah Honig

Investor Relations

647-203-8793

deborah@adelaidecapital.ca

VORSORGLICHER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN: Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen, die nicht reinen historischen Charakter haben, einschließlich Aussagen über Ansichten, Pläne, Erwartungen oder Absichten, die sich auf die Zukunft beziehen. Dazu gehören unter anderem, dass das Tempo der Raumakquisitionen von Spacefy weiter anziehen wird; dass Spacefy seinen Bestand bis Ende des Jahres auf 10.000 Räumlichkeiten ausbauen wird. Solche Aussagen sind Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen, die in diesen Aussagen enthalten sind, abweichen. Diese beinhalten Risiken in Verbindung mit Faktoren, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die von den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder falls sie eintreten, welchen Nutzen das Unternehmen aus ihnen ziehen wird. Die Leser sollten sich dementsprechend nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Spacefy Inc. lehnt jedwede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revidierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es in Folge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Gründe, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46956

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46956&tr=1

ISIN CA84624Q1028

