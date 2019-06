Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Santander auf "Outperform" belassen. Die im März von der Europäischen Zentralbank (EZB) für September angekündigte dritte Serie langfristiger, gezielter Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO3) könnte sich für den Bankensektor als vorteilhaft erweisen, schrieb Analyst Jan Wolter in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Details dazu wie etwa zu den Konditionen dürfte es am 6. Juni geben./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-06-04/15:25

ISIN: ES0113900J37