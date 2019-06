(shareribs.com) Ottawa 04.06.019 - In wenigen Monaten wird der nächste Schritt zur vollständigen Legalisierung von Cannabis in Kanada erwartet. Das Marktpotential dafür sehen die Analysten von Deloitte bei 2,7 Mrd. USD, da mehr Konsumenten angesprochen werden. Weltweit wurde die Legalisierung von Cannabis in Kanada mit großer Spannung erwartet. Einige Monate später herrscht teils Ernüchterung: die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...