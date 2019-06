Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) pocht trotz Bedenken von Grünen und Linken darauf, das Gesetzespaket zu Migration und Asyl wie von der großen Koalition geplant am Freitag im Bundestag zu verabschieden. Forderungen von Grünen und Linken, die dazu an diesem Mittwoch geplanten notwendigen Beratungen im Innenausschuss zu verschieben, lehnte er am Dienstag vor einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin strikt ab. "Das hat lange genug gelegen", sagte Brinkhaus. Es werde "der Wahrheitsfindung auch nicht weiter dienen, wenn die ganze Sache nochmal um eine Woche verlängert wird".

Die Union setze darauf, dass die Koalition ungeachtet des Rückzugs von SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles das geplante Klimapaket bis zum Herbst einvernehmlich auf den Weg bringen werde. Er gehe zudem davon aus, dass Schwarz-Rot im Herbst den nicht ganz einfachen Bundeshaushalt aufstellen könne. Dies sei das Nahprogramm, mit dem die Koalition derzeit gut beschäftigt sei.

Die große Koalition will, dass die acht Gesetzesvorhaben noch vor der parlamentarischen Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden. Union und SPD hatten sich zuvor auf Änderungen an mehreren Einzelvorhaben zu Migration und Asyl geeinigt. So soll etwa in den Gesetzentwurf zur "Beschäftigungsduldung" eine Stichtagsregelung eingefügt werden. Die sogenannte Beschäftigungsduldung für Ausländer, die durch Arbeit dauerhaft ihren Lebensunterhalt selbst sichern und gut integriert sind, soll länger laufen: bis Ende 2023. Von dieser Regelung soll aber nur profitieren können, wer vor August 2018 eingereist ist. Auf Betreiben der Union soll es zudem leichter werden, ausreisepflichtige Ausländer in Gewahrsam zu nehmen./bk/rm/DP/fba

AXC0222 2019-06-04/16:06