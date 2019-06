Wien (www.fondscheck.de) - Der Vermögensverwalter PEH hat die Aktienquote seines Fonds PEH Empire (ISIN LU0086120648/ WKN 988006) auf null reduziert, so die Experten von "FONDS professionell".Als Grund dafür verweise das Unternehmen in einer Pressemitteilung darauf, dass das PEH-Indikatorensystem Alarm geschlagen habe. Die hauseigenen Marktsignale würden anzeigen, dass zeitnah drastische Kurseinbrüche von 20 bis 25 Prozent an den US-Börsen möglich seien. ...

