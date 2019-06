Zürich (ots) -



Helvetas ist mit erfolgreichem Entwicklungsprogramm unterwegs



Der neue Jahresbericht zeigt, wie solide die Schweizer

Entwicklungsorganisation Helvetas aufgestellt ist. 2018 unterstützte

sie über 3,6 Millionen Menschen. Zugänge zu Wasser, Bildung und

Märkten bilden die Eckpfeiler für positive Veränderungen.



Die Schweizer Entwicklungsorganisation Helvetas blickt auf ein

sehr erfolgreiches Jahr zurück. Über 3,6 Millionen Menschen in 29

Ländern verbesserten im Jahr 2018 ihre Lebensumstände mit der Hilfe

von Helvetas. 385'000 Menschen erwarben sich beispielsweise Zugang zu

sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Eine halbe Million

Bäuerinnen und Bauern erwirtschafteten höhere Einkommen dank besserem

Marktzugang, und zehntausende Junge verbesserten ihre

Zukunftsperspektive dank einer Berufsausbildung.



Rekordeinnahmen und neue Partnerschaften



Mit 134,6 Millionen Franken setzte die Entwicklungsorganisation

letztes Jahr drei Prozent mehr um als im Vorjahr - und damit nahezu

gleich viel wie im Rekordjahr 2015. Helvetas konnte ihre

Finanzierungsbasis über die letzten Jahre kontinuierlich ausbauen.

Mit 30,1 Millionen Franken durfte Helvetas 2018 so viele Spenden

entgegennehmen wie nie zuvor. Ausserdem ist es der

Nichtregierungsorganisation (NGO) gelungen, neue Partnerschaften mit

Stiftungen und Firmen in der Schweiz und im Ausland zu lancieren. Die

Beiträge der Glückskette beliefen sich auf knapp vier Millionen

Franken. Der breite Support zeigt das hohe Vertrauen, das Helvetas

für ihre nachhaltige Arbeit geniesst. Mit einem Anteil von 9,2

Prozent bleibt der Aufwand für Administration und Fundraising

unverändert tief.



Helvetas setzt eigene Entwicklungsprogramme um, finanziert aus

Spenden und dem Programmbeitrag der Direktion für Entwicklung und

Zusammenarbeit (DEZA). Darüber hinaus realisiert Helvetas Projekte

auf Mandatsebene, insbesondere im Auftrag der DEZA. Über die

vergangenen Jahre konnten auch Aufträge anderer, insbesondere

internationaler Geldgeber kontinuierlich auf 30,1 Millionen Franken

gesteigert werden. Gleichzeitig weist Helvetas darauf hin, dass die

von der DEZA angekündigten Kürzungen der Programmbeiträge in Zukunft

unweigerlich zu einer Reduktion der Hilfe führen würden.



Humanitäre Hilfe für die Rohingya-Flüchtlinge



Als erfahrene Entwicklungsorganisation engagiert sich Helvetas

vermehrt in der humanitären Hilfe. Um nach einer Katastrophe

möglichst rasch den Übergang zurück in ein eigenständiges Leben zu

unterstützen, verknüpft Helvetas die Nothilfe mit Ansätzen der

langfristigen Entwicklungszusammen-arbeit. Das Jahr 2018 war geprägt

von der humanitären Hilfe für die aus Myanmar vertriebenen Rohingya.

Helvetas konnte - in Zusammenarbeit mit führenden europäischen

Organisationen - zahlreichen Rohingya-Flüchtlingen in dieser

humanitären Katastrophe Zugang zu Wasser, sanitären Anlagen und

Biogasküchen ermöglichen. Zwischen August 2017 bis Ende 2018 setzte

Helvetas insgesamt zehn Millionen Franken für die Rohingya ein.



Herausforderung Klimawandel



Immer wichtiger wird der Kampf gegen den Klimawandel, der eine

wachsende Zahl von Menschen im globalen Süden zwingt, ihre Zukunft

fern der Heimat zu suchen, um extremer Trockenheit, Wirbelstürmen

oder Überschwemmungen zu entkommen. Letztes Jahr ermöglichte Helvetas

mit Projekten im Bereich Umwelt und Klima rund 370'000 Menschen

sicheren Zugang zu natürlichen Ressourcen und vermittelte ihnen

Strategien, wie sie trotz Klimawandel überleben und

Katastrophenrisiken minimieren können.



Dem Extremismus die Stirn bieten



«Wir sehen in unseren Projekten, dass sich junge Männer und Frauen

überall auf der Welt, egal wie arm oder benachteiligt sie sind, für

bessere Lebensbedingungen und Zukunftsperspektiven engagieren, wenn

sie eine Chance erhalten. Deshalb lanciert Helvetas Projekte, die den

konstruktiven Dialog zwischen den Generationen fördern», so

Helvetas-Geschäftsleiter Melchior Lengsfeld. In Kirgistan

beispielsweise fördert Helvetas die gesellschaftliche Integration

junger Menschen, um sie vor der Radikalisierung durch islamistische

Gruppierungen zu schützen. Mit einem festen Platz in der Gesellschaft

laufen sie weniger Gefahr, extremistischen Versprechungen zu

verfallen.



Über Helvetas



Helvetas ist eine unabhängige Schweizer Organisation für

Entwicklungszusammenarbeit. Sie leistet in rund 30 Ländern Hilfe zur

Selbsthilfe und ermöglicht so echte Veränderungen. Helvetas arbeitet

in den Bereichen Wasser, Landwirtschaft und Ernährungssicherheit,

Bildung, wirtschaftliche Entwicklung, Demokratie und Frieden,

Frauenförderung sowie Umwelt und Klima. Nach Katastrophen leistet

Helvetas auch Nothilfe. In der Schweiz fördert Helvetas das

solidarische Bewusstsein und beteiligt sich am

entwicklungspolitischen Dialog. Mit dem eigenen Fairshop engagiert

sich die Organisation zudem für den fairen Handel. www.helvetas.org



Mehr Informationen



Jahresbericht 2018 (PDF, 5.8 MB): www.helvetas.org/jahresbericht

Finanzbericht 2018 (PDF, 1.5 MB): www.helvetas.org/finanzbericht



