NEW YORK (Dow Jones)--Der US-amerikanische Nutzfahrzeughersteller Navistar International hat in seinem Zweitquartal besser abgeschnitten als erwartet. Zudem hat die Gesellschaft, die auch Lastwagen, Militärfahrzeuge und Omnibusse baut, die Schätzungen für Absatz, Umsatz und bereinigtes EBITDA für 2019 erhöht. Der Aktienkurs von Navistar International legt an der Wall Street um 3,3 Prozent zu.

Für das Quartal bis zum 30. April berichtete der Konzern zwar einen Verlust, dieser liegt allerdings an den Kosten von 159 Millionen US-Dollar für die Beilegung einer Sammelklage. Bereinigt wies Navistar einen Anstieg beim Nettogewinn auf 105 von vorher 67 Millionen Dollar aus. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 Dollar, während die Analysten mit lediglich 69 Cent je Aktie gerechnet hatten. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 3 Milliarden Dollar. Die Einnahmen toppten ebenfalls die Erwartungen des Marktes von 2,70 Milliarden Dollar.

Für 2019 geht der Konzern jetzt von einem Umsatz von 11,25 bis 11,75 (zuvor: 10,75 bis 11,25) Milliarden Dollar aus. Der Analystenkonsens liegt bei 11 Milliarden Dollar.

Das Unternehmen erwartet nun ein bereinigtes EBITDA von 875 bis 925 Millionen Dollar statt vorher 850 bis 900 Millionen Dollar. Zudem sollen zwischen 425.000 und 445.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden. Die bisherige Prognose lag bei 395.000 bis 425.000 Einheiten.

