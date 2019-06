Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat neue Daten zu seinem Krebsmittel Venclexta in Kombination mit Gazyva für die Behandlung von Menschen mit bisher unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) oder kleinem lymphatischen Lymphom (SLL) publiziert. Im Rahmen der Phase III-Studie CLL14 seien beim Einsatz dieser Kombination Verbesserungen im Vergleich zu Gazyva plus Chlorambucil erzielt worden, teilte Roche am Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...