Mainz (ots) - Mittwoch, 5. Juni 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Nadine Krüger



Gast: Trystan Pütter, Schauspieler



Scheinselbstständige Ärzte? - Entscheidung des Bundessozialgerichts Stangenspargel mit frischen Morcheln - Leckeres Rezept von Chefkoch Roßmeier Wenn der Herzmuskel starr wird - Risiko Herzfibrose







Mittwoch, 5. Juni 2019, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Lissy Ishag



Von New York in die Provence - Landlust statt Metropole







Mittwoch, 5. Juni 2019, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Florian Weiss



Cornelia Froboess als "Frau Holle" - Dreharbeiten für das ZDF-"Herzkino" Michael Fassbender in Berlin - Neuer Kinofilm "X-Men: Dark Phoenix"







Mittwoch, 5. Juni 2019, 22.15 Uhr



auslandsjournal Moderation: Antje Pieper



Anguilla und der Brexit - Fluch der Karibik Kinderprediger in Brasilien - Bibel, Beten, Bolsonaro Samos und die Flüchtlingskrise - Insel in Aufruhr Insektensterben in China - "außendienst" als menschliche Biene



