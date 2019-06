Das Londoner Learning Innovation Forum: 13. Juni 2019 - Anmeldung erforderlich.



Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Learning Tree International lädt am 13. Juni 2019 zu einer anmeldepflichtigen Veranstaltung in unseren Büros im Euston House in London ein. Anlass ist die Vorstellung eines skalierbaren Sets an Produkten und Services, das Organisationen bei der Arbeit unterstützen wird, Transformation durch die Entwicklung ihrer Arbeitskräfte zu erzielen.



Neben einem ablenkungsintensiven Lernumfeld1 wird der Lerninhalte-Markt zudem von einer Flut leicht zugänglicher (jedoch qualitativ minderwertiger) kostenloser Schulungsressourcen und Wahlmöglichkeiten überschwemmt, die keinen ganzheitlichen ergebnisorientierten Ansatz bieten, der gleichzeitig flexibel und skalierbar ist:



- Nur 1 % einer normalen Arbeitswoche sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dazu verpflichtet, sich auf Schulungen zu konzentrieren - Wissensarbeiter werden permanent von Millionen Webseiten, Apps und Videos abgelenkt - Mehr als 70 % der Arbeitskräfteausbildung erfolgt am Arbeitsplatz



"Unsere mehr als 40 Jahre bestehende Tradition in der Begleitung unserer Kunden durch IT-Innovationen und Lerntransformationen ermöglicht es uns, unsere reichhaltigen Fachkenntnisse im Instruktionsdesign, unsere eigens entwickelten Inhalte und unseren Beratungslebenszyklusansatz, der transformative Ergebnisse erzielt, zu nutzen", so Richard A. Spires, Learning Tree CEO. "Unser modernes Lern-Ökosystem konzentriert sich darauf, einen ergebnisorientierten Ansatz zu bieten, der sämtliche Lernbedürfnis-Momente bedient - und das in jeder Größenordnung."



"Im Zuge unserer Veranstaltung am 13. Juni im Vereinigten Königreich wird eine Podiumsdiskussion mit Führungspersönlichkeiten aus dem Bereich der Industrie-Lerntransformation stattfinden. Dabei werden diese die neusten Trends besprechen und diskutieren, wie neu aufkommende Verfahren genutzt werden können, um dynamische Lehrprogramme umzusetzen, die zum Wandel anregen", so Ben Kite, UK Managing Director.



Um Anmeldung wird gebeten:



LearningTree.co.uk/13JUNE(persönliche oder virtuelle Teilnahme)



Informationen zu Learning Tree International



Learning Tree International ist der bewährte weltweite Marktführer, wenn es darum geht, die Arbeitskräfte von heute bei der Entwicklung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Learning Tree hat bereits mehr als 2,5 Millionen Personen weltweit dabei begleitet, genau die Fähigkeiten zu entwickeln und die Zertifikate zu erlangen, die sie benötigen, um ihre Karriere und die Mission ihrer Organisation voranzubringen. Mit der weltweit größten Sammlung eigens erstellter und Partnerinformationen für den IT-Beruf zeigt das Learning-Tree-Ökosystem, wie Lernen heute funktioniert, und größere Wirkung, als E-Learning oder Präsenzunterricht allein.



Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0800 282 353 oder auf LearningTree.co.uk/Evolve



Pressekontakt des Unternehmens: EMEA-Kontakt: Tricia Sacchetti Audrey Sayeed Vice President, Worldwide Marketing Manager, EMEA Marketing Learning Tree International Learning Tree International +1 703 925 5552 +44 020 7874 5021 Tricia_Sacchetti@LearningTree.com Audrey_Sayeed@LearningTree.co.uk



Rechtlicher Hinweis betreffend zukunftsgerichteter Aussagen



Die hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Erwartungen und Annahmen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen und deren mögliche Auswirkungen auf Learning Tree beruhen. Derartige Aussagen bergen inhärente Risiken und Unsicherheiten, die oftmals schwer vorhersehbar sind und sich im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Learning Tree befinden. Es kann keine Gewissheit geben, dass die zukünftigen Entwicklungen, die sich auf Learning Tree auswirken, den Erwartungen entsprechen werden. Learning Tree weist Leser auf die Gefahr hin, dass eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten, implizierten oder vorausgesagten Ergebnissen unterschieden. Learning Tree übernimmt keinerlei Verantwortung dafür, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder geänderte Rahmenbedingungen darin zu berücksichtigen.



1 Quelle: Bersin, Deloitte Consulting Group LLP



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horiz ontal_Logo.jpg



OTS: Learning Tree International newsroom: http://www.presseportal.de/nr/134876 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_134876.rss2