Freiburg (awp) - Die Spital- und Hotelbetreiberin Aevis Victoria hat am Dienstag eine Anleihe in der Höhe von 145 Millionen Franken zurückgezahlt. Ausgegeben worden war die Obligation am 4. Juni 2014, der Coupon hatte 2,75 Prozent betragen. Die Nettoverschuldung reduziert sich mit dem Schritt auf 360 Millionen Franken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...