Von einer normalen Gehaltserhöhung bleibt oft wenig übrig. Es geht besser: Einige Extras können Angestellte steuerfrei einstreichen. Nur muss ihr Chef dabei mitspielen. Welche Leistungen wie viel bringen, wie es klappt.

Die Freude über die Lohnerhöhung endet oft mit dem Gehaltszettel: Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben bleibt vielen Angestellten nicht mal die Hälfte. Zwar können Abzüge auch Vorteile bringen, etwa höhere Rentenansprüche. Das aber ist die Ausnahme. Viele Angestellte würden sich daher freuen, mehr zu kassieren.

Mit steuerfreien Extras gelingt das. Gewährt der Arbeitgeber zusätzlich zum normalen Lohn solche Extras, fallen darauf weder Steuern noch Abgaben an. Da auch das Unternehmen seinen Anteil an den Sozialabgaben spart, in der Regel rund 20 Prozent, lässt sich der Chef vielleicht leichter überzeugen. Es lohnt sich also, bei Gehaltsverhandlungen eher nach steuerfreien Extras als nach einem Aufschlag aufs Bruttogehalt zu fragen.

Doch oft stoßen Mitarbeiter mit der Frage nach den Extras auf Vorbehalte. In vielen Unternehmen sind die steuerlichen Vorteile nicht bekannt, oder die Arbeitgeber scheuen den befürchteten Zusatzaufwand. Dabei können einige der Leistungen ohne bürokratische Hürden gewährt werden.

Welche Extras gibt es? Wie groß ist der Vorteil? Welcher Aufwand entsteht? Ein Überblick.

Smartphone vom Chef

Der Arbeitgeber kann Mitarbeitern Computer, Tablet oder Smartphone steuerfrei zur Verfügung stellen, selbst wenn diese ausschließlich privat genutzt werden. Solange der Mitarbeiter nicht Eigentümer wird, sondern die Geräte nur nutzen darf, fallen keine Abgaben an.Vorteil: einmalig, mittelAufwand: klein

Zuschuss zur Telefonrechnung

Führen Mitarbeiter mitunter vom privaten Telefonanschluss berufliche Gespräche, können ihnen 20 Prozent ihrer Rechnung, maximal 20 Euro pro Monat, steuerfrei erstattet werden. Aufzeichnungen sind nicht nötig.Vorteil: laufend, kleinAufwand: klein

Zuschuss zur Bahncard

Der Chef kann auch eine Bahncard bezahlen. Sind die Ersparnisse dadurch bei Dienstreisen größer als die Anschaffungskosten, muss der Angestellte nichts zahlen. Sind die beruflichen Ersparnisse geringer, fällt nur auf die Differenz Steuer an. Beispiel: Der Angestellte kauft auf Unternehmenskosten eine Bahncard 50, 2. Klasse, für 255 Euro. Er unternimmt zwei Dienstreisen mit der Bahn, von Frankfurt nach Berlin und von Frankfurt nach München. Mit Hin- und Rückfahrten im ICE hat er insgesamt 260,50 Euro durch die Bahncard gespart, abgerechnet übers Unternehmen. Die Ersparnis des Unternehmens übersteigt also die Kosten der Bahncard. Hätte es hingegen nur die Dienstreise nach Berlin gegeben, hätte der Angestellte dem Unternehmen durch die Bahncard nur 144 Euro an Kosten erspart. Die Differenz von 111 Euro (255 Euro - 144 Euro) müsste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...