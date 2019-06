Halle (ots) - Rangnicks Aufstieg in neue Sphären kommt für RB Leipzig zu früh. Julian Nagelsmann hat betont, von Rangnick lernen zu wollen. Auch der neue begabte, aber unerfahrene Sportdirektor Markus Krösche ohne Bundesligameriten braucht Anleitung. Die kann Rangnick als Ratgeber ohne Entscheidungsgewalt von Brasilien oder den USA aus nur bedingt geben. So wird RB im Tagesgeschäft mehr als nur ein exzellenter Fachmann fehlen. Rangnick war erste Führungskraft, Antriebsfeder und Aushängeschild für den Klub und für viele Spieler und enge Mitarbeiter väterliche Identifikationsfigur. Insofern ist sein Abgang ein Risiko für RB Leipzig. Er hätte sich und dem Verein mehr Zeit geben sollen, seine Nachfolger adäquat aufzubauen.



