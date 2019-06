Stanford, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der neu aufgelegte SEED

AWARD mit einem Fördergeld von einer Million RMB wurde am Freitag an

der Stanford University präsentiert. Gesucht werden Visionäre, die

mit ihrem Schöpfergeist die Zukunft der Menschheit mitgestalten.



Der SEED AWARD definiert sich selbst als "weltweit erster

Kreativpreis, der die Integration zwischen Technologien und Alltag in

den Mittelpunkt stellt". Gesponsert wird er von der in Guangzhou

ansässigen Immobiliengesellschaft Seedland Group, die seit Mai

offiziell Projekte akzeptiert.



Was ist eine Smart Life-Erfindung? Dabei könnte es sich um ein

ausgeklügeltes System handeln, um Zustell-Drohnen zu steuern, die mit

ein paar Klicks auf einer Smartphone-App im Akkord Pakete an den

Türen der Kunden abstellen. Dieses Beispiel wurde von Alison Bick,

Doktorandin an der Stanford University, bei dem Forum vorgetragen.



Der "Skycatcher" ist ein intelligentes Zustellsystem, mit dem

Stadtbewohner Pakete per Drohne sicher und direkt an ihre Adresse

liefern lassen können. Laut Bick, die das Entwickler-Team mit

Studierenden von Stanford und Chinas Nantong University vertrat,

kommen dabei Drohnen-Ortung und intelligente Logistik zum Einsatz.



Vom ersten "Ich hab's!"-Moment bis zur Kommerzialisierung und

Verfügbarkeit für jeden Konsumenten und Produktnutzen muss ein

Geschäftsplan entwickelt und umgesetzt werden, sagte Professor Yi Cui

vom Department of Materials Science and Engineering in Stanford und

SLAC National Accelerator Laboratory in seiner Rede beim SEED AWARD

Forum am Freitag.



Laut Cui ist technologische Innovation auf Basis einer genauen

Kenntnis von Gesellschaft und Marktbedürfnissen der Schlüssel, um

Lösungen zu liefern. Dabei berief er sich auf seine Forschung zu

Phänomenen im Nanomaßstab und ihren breit definierten

Anwendungsbereichen.



Cuis Labor in Stanford erforscht marktgängige Ionen-Batterien in

Elektrogeräten, Elektrofahrzeugen und sauberen Energiespeichern für

Solar- und Windkraftanlagen. Entwickelt wurden dort siliziumbasierte

Nanodraht-Anodenmaterialien, mit denen sich die Batteriekapazität

verzehnfachen und die Lebensdauer verdreifachen lässt.



Cui ist überzeugt, dass es ohne Innovation nicht geht, um durch

eine geniale Idee zur Verbesserung des Lithium-Ionen-Akkus mehrere

Millionen Akkus auf dem Markt zu verkaufen und futuristische

Technologien in Geschäftserfolg umzumünzen, damit sich das Leben der

Menschen deutlich verbessert. Dabei zitiert er seine anderen Projekte

zu Nanofiltern für PM2.5-Feinstaub und nanoPE-Fasern, die bei

thermischen Textilien verarbeitet werden.



Professor Tom Kosnik, Lehrbeauftragter bei Stanford Engineering,

Department of MS&E, ist der Meinung, dass Startkapital unerlässlich

ist, damit frühe Ideen zur Reife kommen und innovative Lösungen durch

Fertigung und Kommerzialisierung implementiert und vom F&E-Labor in

ein Spinoff getragen werden können.



Kosnik, der auch Gesellschafter bei FoundersX Ventures ist

(Kapitalgeber für Projekte in KI, Big Data und Robotik in den

weltbesten Laboren), sieht in Angel-Investoren, Super-Angeln und

Micro Cap-Risikokapitalgebern kritische Stakeholder während der

frühen Finanzierungsphase. Ergänzt werden sie durch visionäre

Investoren in Innovationszentren wie Silicon Valley.



Lu Zhang, Stanford-Alumni, analysierte bei dem Forum den neuesten

Innovationstrend in Silicon Valley. Und Lu Chuyang, CEO von Fast

Company China (Business Media Partner des Award), kommentierte:

"Kreativschaffende werden von einem hochkarätigen Mentorenprogramm

mit einigen der weltweit führenden Wissenschaftlern und Erfindern

profitieren, die sie bei der Erprobung und Marktreife ihrer Ideen

unterstützen."



Das Event an der Stanford University ist die letzte Etappe der

globalen SEED AWARD-Tour. Weitere Präsentationen fanden am Montag an

der University of Oxford (Vereinigtes Königreich) und an der

Universität Peking (China) statt.



Mehrere weltbekannte Wissenschaftler und Erfinder, darunter

Michael I. Jordan (von der Fachzeitschrift Science 2016 zum "weltweit

einflussreichsten Informatiker" erklärt) und Karl Ulrich

(stellvertretender Dekan für Entrepreneurship & Innovation an der

Wharton Business School), werden die Kandidaten betreuen.



Die Halbfinal-Auswahl für den SEED AWARD findet in Nordamerika,

Asien-Pazifik und Europa statt.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/897367/SEED_AWARD_audience.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/897368/Tom_Kosnik_SEED_AWARD.jpg

Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/897369/Alison_Bick_Skycatcher.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/897370/Yi_Cui_SEED_AWARD.jpg



Originaltext: Seedland Group

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067870

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067870.rss2



Pressekontakt:

Connie Liu

+135-6011-4750

liusha@seedland.cc