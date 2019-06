Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX hat am Dienstag zu einem regelrechten Kursfeuerwerk angesetzt, erneut die 12.000er Marke aufs Korn genommen. Zwar hatten ich für den gestrigen Tag zunächst ein Short-Szenario gezeichnet, welches einen potentiellen Short-Trigger im Bereich um 11.800 Punkte fand. Aber bereits am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...