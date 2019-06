"Verwaltete SD-WAN-Dienste können die betriebliche Leistung verbessern und es weniger notwendig machen, dass ein Unternehmen interne Kapazitäten erweitert." Gartner, Inc.

Open Systems gab heute bekannt, dass Gartner, Inc. Open Systems in seinen Bericht "Market Guide for Managed SD-WAN Services" für 2019 aufgenommen hat.

Laut diesem Bericht können "verwaltete SD-WAN-Dienste die betriebliche Leistung verbessern und es weniger notwendig machen, dass ein Unternehmen die internen Kapazitäten erweitert. Dies liegt daran, dass der Anbieter von verwalteten SD-WAN-Diensten die zentrale Anlaufstelle für die Überwachung, Berichterstattung sowie das Vorfall- und Veränderungsmanagement des SD-WAN-Produkts und des gesamten WAN-Transports, einschließlich der Zugriffspfaddiversität, wird. Dies wiederum ermöglicht den internen Ressourcen des Unternehmens, sich auf höhere Ziele zu konzentrieren."

Open Systems hat die am meisten umfassende und flexible verwaltete sichere SD-WAN-Lösung entwickelt und gebaut, mit der sich ein sicheres SD-WAN problemlos über mehrere Clouds hinweg nutzen lässt. Der Dienst umfasst Netzwerk- und Sicherheitsvorgänge rund um die Uhr, die von erfahrenen Technikern verwaltet und durch solide SLAs unterstützt werden. Alle erstklassigen Funktionen und Technologien von Open Systems sind in den Dienst integriert und auf jeder Ebene ist für höchste Sicherheit gesorgt. Die Unternehmen müssen die Funktionen nicht separat verwalten und sich keine Sorgen um die Interoperabilität machen. Bei Open Systems wird alles durch eine einzige Glasscheibe überwacht.

"Wir sind der Ansicht, dass Gartners umfassende Rezension der verwalteten SD-WAN-Dienste die steigende Nachfrage nach diesen Lösungen sowie die Reife unserer Branche belegt", so Martin Bosshardt, CEO von Open Systems. "Wenn die Leser in den Bericht eintauchen und sich die Funktionen und Empfehlungen ansehen, werden sie verstehen, welche leistungsstarken Vorteile das umfassende, sichere SD-WAN von Open Systems besitzt."

"Die meisten Anbieter von verwalteten SD-WAN-Diensten sind von den Produkten anderer Anbieter abhängig, sodass es ihnen nur begrenzt möglicht ist, ihre Lösungen auf die Anforderungen eines bestimmten Unternehmens zuzuschneiden", so Martin Bosshardt, CEO von Open Systems. "Da wir jeden betrieblichen Aspekt unseres Dienstes kontrollieren, können wir das umfassendste, flexibelste und sicherste SD-WAN bereitstellen, sodass die Unternehmen ihre Netzwerkrisiken reduzieren, die Compliance vereinfachen und die mit der Verwaltung eines globalen IT-Netzwerks verbundene Komplexität beseitigen können. Im Gegensatz zu den [meisten] Mitbewerbern kontrolliert Open Systems jedoch jeden Aspekt unseres Dienstes, sodass wir ein wirklich umfassendes, flexibles und sicheres SD-WAN bereitstellen können, das die Netzwerkrisiken reduziert, die Compliance vereinfacht und die mit der Verwaltung eines globalen IT-Netzwerks verbundene Komplexität beseitigt."

Den "Gartner 2019 Market Guide for Managed SD-WAN Services" finden Sie unter www.open-systems.com.

*Gartner 2019 Market Guide for Managed SD-WAN Services, Ted Corbett, Neil Rickard und Lisa Pierce, 15. Mai 2019.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

