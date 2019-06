"Kölner Stadt-Anzeiger" zu Lage der CDU / Große Koalition:

"Für den Moment hält die CDU wieder zusammen. Aber vielleicht ist es auch nur ein Luftanhalten. Die SPD zerlegt sich in einem Wirbel aus Mobbing, Befindlichkeiten und Gestaltungsunwillen, der vieles ist, aber sicher nicht "sozial", wie es die Partei im Namen trägt. Die CDU versucht sich derweil in Normalitätsübungen: Auch wenn die Koalition aufs Heftigste wackelt - die CDU setzt erst mal Arbeitsgruppen ein. Stabilität predigt die Partei in diesen Tagen. Aber letztlich ist es eher ein Wettbewerb darum, in der Groko nicht als erster die Nerven zu verlieren."/al/DP/fba

AXC0009 2019-06-05/05:35