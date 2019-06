"Südkurier" zu Pflege:

"Die Bundesregierung will mit mehr Lohn dringend gesuchte Pflegekräfte locken. Wie lange hat man für diese Erkenntnis gebraucht! Schon seit vielen Jahren geben erschöpfte Pflegekräfte entnervt auf: Zu groß ist die Arbeitsbelastung, zu wenige Kollegen teilen sich die Arbeit auf den Stationen. Deshalb arbeiten viele nur noch in Teilzeit, weil sie den Arbeitsbelastungen anders nicht mehr gewachsen sind. Besonders prekär ist die Lage in Pflegeheimen, wo nur 20 Prozent der Beschäftigten tarifgebunden arbeiten. Dass in der Altenpflege noch Schulgeld fällig wird, darüber kann man nur den Kopf schütteln. Endlich sollen Pflegekräfte im Osten gleich bezahlt werden wie ihre Kollegen im Westen. Längst hätte man das alles in Angriff nehmen können. So ist wertvolle Zeit verstrichen. Und so schnell wird sich die Lage nicht ändern, zumal 40|000 Pflege-Stellen unbesetzt sind und die Finanzierung ungeklärt ist. Klar muss sein, dass am Ende nicht die Pflegebedürftigen dafür aufkommen."/al/DP/he

