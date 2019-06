"Rheinpfalz" zu CDU:

"Warum sollten Bürger, zumal junge, heute CDU wählen? Es fällt zunehmend schwer, eine andere Antwort als "Weiter so!" zu geben. Der Slogan aber ist ausgelutscht und besetzt. An ihm kleben Spinnenfäden, er klingt nach Stillstand. Der CDU fehlt eine schöne Erzählung, die von einer guten Zukunft kündet. Ihr fehlt ein Zukunftsversprechen, das als politische Verheißung zündet. Ihr fehlen Schlüsselworte, die fantasie- und diskussionsanregend sind. Und ihr fehlen die Köpfe, mit denen Erzählung, Zukunftsversprechen und Schlüsselworte verbunden werden können. Der Personaltypus an der Spitze der Partei ist bekannt. Er weckt bei vielen keine Erwartung mehr."/al/DP/he

