'Braunschweiger Zeitung' zu Kosten der Pflege:

"Dauerhafte Pflegebedürftigkeit bedeutet für Betroffene und Angehörige massive finanzielle Belastung. Denn in ihrer heutigen Form ist die Pflegeversicherung nur Teilkasko. Alles, was über den Deckel hinausragt, trägt der Patient - bis die Rücklage, die er im Laufe eines langen Arbeitslebens gebildet hat und seinen Kindern zu hinterlassen hoffte, verbraucht und die Leistungsfähigkeit der Angehörigen erschöpft ist. Die Anpassung der Leistung an die Kosten ist überfällig. Heils, Giffeys und Spahns Konzertierte Aktion wird Versicherte und Staat viel Geld kosten - könnte aber die Not mildern. Damit hat sie Unterstützung verdient."/al/DP/fba

