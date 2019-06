"Hamburger Abendblatt" zu Kritik der Industrie an GroKo:

"Der frühere Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen hat einmal gewarnt: "Die meisten Fehler machen Unternehmen, wenn es ihnen gut geht, nicht wenn es ihnen schlecht geht." Der Satz gilt nicht nur für Firmenlenker, sondern auch für die Politik. Die Kanzlerschaft von Angela Merkel könnte einmal als Zeit in die Geschichte eingehen, in der die Reformen der Vergangenheit verfrühstückt wurden, ohne groß an die Zukunft zu denken. Der Zustand der Straßen und Schienen, der Schulen und Universitäten, der Digital- und der Energienetze ist unwürdig angesichts eines Steueraufkommens, das im vergangenen Jahrzehnt um mehr als 50 Prozent gestiegen ist."/al/DP/fba

