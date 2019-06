Der amerikanische Hersteller von Aluminium-Felgen, Superior Industries International Inc. (ISIN: US8681681057, NYSE: SUP), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 9 US-Cents je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 19. Juli 2019 (Record date: 5. Juli 2019). Superior Industries ist 1957 von Louis L. Borick in Los Angeles gegründet worden. Heute befindet sich der Firmensitz in Southfield, im US-Bundesstaat Michigan. Im ...

