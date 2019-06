Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.KTCG: Kapsch TrafficCom am 4.6. -2,83%, Volumen 68% normaler Tage , NESR: Nestlé am 4.6. -2,11%, Volumen 113% normaler Tage , AMS: AMS am 4.6. -2,03%, Volumen 31% normaler Tage , NFC: Netflix am 4.6. 4,98%, Volumen 91% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 4.6. 8,13%, Volumen 182% normaler Tage , TL0: Tesla am 4.6. 8,17%, Volumen 138% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Tesla TL0 193.600 8.17% JinkoSolar ZJS1 23.000 8.13% Netflix NFC 353.400 4.98% AMS AMS ...

Den vollständigen Artikel lesen ...