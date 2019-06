Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TCG: Thomas Cook Group am 4.6. -15,34%, Volumen 261% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 4.6. -5,71%, Volumen 159% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 4.6. -4,37%, Volumen 33% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 4.6. 7,22%, Volumen 136% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 4.6. 9,92%, Volumen 63% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 4.6. 10,78%, Volumen 194% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Snapchat SNAP 12.950 10.78% Aurora Cannabis 21P 7.870 9.92% Advanced Micro Devices ... AMD 29.570 7.22% ...

