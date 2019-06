Am Mittwoch könnte der Dax wieder über die 12.000 Punkte-Marke kommen. Anleger dürften sich vor allem für die Überprüfung der Aktienindizes interessieren.

Am Mittwoch könnte der Dax seinen Höhenflug weiter fortsetzen. Interessant für die Anleger wird die Umgestaltung der Dax-Indizes. Die Deutsche Börse gibt nach Handelsschluss bekannt, welche Aktien zukünftig in Dax, MDax und SDax gehandelt werden.

Auch von Unternehmensseite wird es spannend für die Anleger. Der Vermögensverwalter DWS hält seine erste Hauptversammlung in Frankfurt ab. Die Aktionäre blicken aber kritisch auf die Zukunft des Finanzunternehmens.

Am gestrigen Dienstag schrammte das deutsche Börsenbarometer nur knapp an der Marke von 12.000 Punkten vorbei. Das Tageshoch lag bei 11.998 Zählern, zum Handelsschluss stand der Index bei 11.971 Punkten, ein Plus von 1,5 Prozent.

1 - Vorgabe aus den USA

An den US-Märkten haben Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed den größten Tagesgewinn seit fünf Monaten beschert. Anlass dazu gab Fed-Chef Jerome Powell, der sagte, die US Notenbank würde "angemessen" auf Risiken aus dem Handelskonflikten reagieren. Genährt wurden die Spekulationen auf Zinssenkungen auch durch die Entscheidung der australischen Notenbank, den Schlüsselsatz auf ein Rekordtief zu senken. "Der Markt fordert niedrigere Zinsen als Schutz gegen etwaige konjunkturelle Schwäche", sagte Commerzbank-Analystin Antje Praefcke. "Damit steigt auch der Druck auf die Fed, die Zinsen zu senken."

Bei den Anlegern wuchs zudem die Hoffnung, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China doch noch beigelegt werden kann. Das chinesische Handelsministerium hatte dazu aufgerufen, Differenzen auf dem Verhandlungsweg zu überwinden. Neue Hoffnungen gab es auch mit Blick auf die jüngsten Zolldrohungen Trumps gegen Mexiko. Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador zeigte sich zuversichtlich, dass eine Einigung erzielt werden könnte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Dienstag mit einem Plus von 2,06 Prozent auf 25.332 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 stieg um 2,14 Prozent auf 2803 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte um 2,65 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...