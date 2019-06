=== *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 PK in Wien), Linz 09:00 CN/IWF, Bericht zum Abschluss der Artikel-IV- Konsultationen zu China *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,4 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,7 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 50,5 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 55,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,5 1. Veröff.: 52,5 zuvor: 52,8 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 51,5 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April 10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV, Frankfurt 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV, Bad Neustadt/Saale 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), HV, Ludwigsburg 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 50,5 zuvor: 50,4 10:45 GB/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an Gedenkveranstaltung zum D-Day, Portsmouth *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Erzeugerpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+2,9% gg Vj *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April Eurozone PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 11:30 DE/Deutsche Bank AG, dbAccess-Investorenkonferenz, u.a. mit Vorstandsvorsitzendem Sewing und Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 14:00 DE/Finanzausschuss des Bundestags, öffentliche Anhörung u.a. zu Target2-Salden mit Stellungnahme von Bundesbank- Vorstandsmitglied Balz, Berlin 14:00 DE/Krones AG, HV, Neutraubling *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +173.000 Stellen zuvor: +275.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 1. Veröff.: 50,9 zuvor: 53,0 15:45 US/Fed-Gouverneur Clarida, Rede am Abschlusstag der Fed- Forschungskonferenz, u.a. zu grundsätzlichen Strategien, geldpolitischen Instrumenten und Kommunikation (seit 4.6.), Chicago 16:00 US/Bankenausschuss des Senats, Anhörung von Fed-Gouverneurin Bowman für eine weitere Amtszeit ab Januar 2020 im Fed-Board of Governors, Washington *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,5 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:15 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse *** - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, u.a. voraussichtlich Entscheidung über Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Italien, Brüssel - DK/Parlamentswahlen in Dänemark - DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz ===

