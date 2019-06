Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KLIMAWANDEL - Der Druck auf die Unternehmen zu mehr Engagement im Klimaschutz steigt. Das zeigt sich nicht nur an den "Fridays for Future"-Protesten und der politischen Debatte seit der Europawahl. Die Unternehmen sehen den Klimawandel mittlerweile selbst als großes Risiko für ihr Geschäft. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Untersuchung des renommierten Carbon Disclosure Projects (CDP). Danach beziffern 215 der größten Unternehmen weltweit ihre Risiken durch den Klimawandel auf 970 Milliarden Dollar. Mehr als 80 Prozent der von der britischen Organisation befragten Unternehmen erwarten große Auswirkungen durch extremes Wetter, steigende Temperaturen und höhere Preise für die Emission von Treibhausgasen. Die Firmen gehen zudem davon aus, dass es zu wesentlich stärkerer gesetzlicher Regulierung in Umweltfragen kommen wird. (Handelsblatt S. 16)

KOHLEAUSSTIEG - Der Kohleausstieg könnte klimapolitisch wirkungslos sein. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Hintergrund ist, dass der deutsche Energiesektor eingebettet ist ins europäische Stromnetz und für jede ausgestoßene Tonne CO2 Zertifikate im europäischen Emissionshandel erwerben muss. Das Problem: Die Zertifikate sind in ganz Europa handelbar. Folglich kann RWE Zertifikate an polnische Kraftwerksbetreiber verkaufen, wenn es seine Meiler auf politische Anordnung abschalten muss. Der CO2-Ausstoß wird also bloß verlagert. (FAZ S. 17)

SEEHOFER - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die jüngste Kritik von Grünen, Linken und FDP an den Beratungen zum Gesetzespaket über Fachkräftezuwanderung und Abschiebung von Flüchtlingen zurückgewiesen und betont, dass insbesondere das Fachkräftezuwanderungsgesetz schnell benötigt werde. "Das ist jetzt Sache des Parlaments und nicht der Regierung", sagte er. "Aber wir haben alles rechtzeitig vorgelegt. Und wir brauchen das Fachkräftezuwanderungsgesetz dringend für die Wirtschaft." (RedaktionsNetzwerk Deutschland)

CDU/SPD - Die neue Präsidentin des CDU-Wirtschaftsrats, Astrid Hamker, hat die Union aufgerufen, der SPD für einen Erhalt der großen Koalition keine größeren Zugeständnisse zu machen. Es dürfe keine "teuren Rabatte" für die SPD geben, sagte Hamker. "Die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, das Vorzeigeprojekt der SPD, oder andere soziale Wohltaten sind Fehler, die verhindert werden müssen." (Neue Osnabrücker Zeitung)

BESSERVERDIENER - Wer besser verdient, lebt zunehmend länger und erhält dadurch überproportional mehr Rente. Wer wenig verdient, hat hingegen nicht nur ein größeres Risiko, im Alter in die Armut zu rutschen. Menschen aus den unteren Lohngruppen leben auch meist kürzer als Besserverdiener und können so von ihren eingezahlten Beiträgen weniger lang profitieren. Dies ergibt sich aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die an diesem Mittwoch veröffentlicht wird. Demnach zeigt sich das Rentensystem "gegenüber Arbeitnehmern mit höheren Lebenslohneinkommen großzügiger", sagt Daniel Kemptner, einer der Autoren der Untersuchung. (SZ S. 17)

June 05, 2019

