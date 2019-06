ASMALLWORLD AG: First Class & More lanciert englischsprachigen Service mit neuer Webseite EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ASMALLWORLD AG: First Class & More lanciert englischsprachigen Service mit neuer Webseite 05.06.2019 / 07:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN): First Class & More lanciert englischsprachigen Service mit neuer Webseite Zürich, 05.06.2019 - Die First Class & More International AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, lanciert ihren englischsprachigen Service. Mit der Lancierung einer neuen Seite wird das First Class & More Angebot nun auch für englischsprachige Kunden zugänglich, was das Marktpotential des Unternehmens stark erweitert. Die First Class & More International AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, lanciert ihren englischsprachige Service mit einer neuen Website unter der URL www.first-class-and-more.com. Bisher war das Angebot von First Class & More nur auf Deutsch verfügbar. Mit der Lancierung eines neuen Internetauftritts wird das umfangreiche Angebot von First Class & More mit dem Motto «Luxusreisen zu Insider-Preisen» nun auch für englischsprachige Kunden zugänglich. Dieser Schritt eröffnet für das Unternehmen den Zugang zu neuen potenziellen Kunden und erweitert das Marktpotential signifikant. Der geografische Fokus für die neue Webseite liegt dabei auf englischsprechende Kunden in Europa, insbesondere Grossbritannien, Skandinavien und Benelux. Englischer First Class & More Blog gestartet Per sofort ist der englischsprachige Blog mit den besten aktuellen Reiseangeboten für jedermann zugänglich ( www.first-class-and-more.com/blog), wie auch die Insider-News, welche die aktuellen Top-Reisedeals monatlich übersichtlich auf ca. 100 bis 150 Seiten in Form eines e-Magazins zusammenfassen. Weitere Angebote werden in Zukunft dazukommen. Die bezahlten Premium-Mitgliedschaften werden geplant ab dem 20. Juni verfügbar sein. Alexander Koenig, der Gründer von First Class & More, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, dass wir in Zukunft auch unseren englischsprachigen Kunden zeigen können, wie man mit smartem exklusiven Reisen bis zu 70% in Business, First Class, in Luxushotels sowie beim gewünschten Vielfliegerstatus sparen kann. Unser Angebot ist eine Mischung aus Deals, persönlicher Beratung und exklusiven Vorteilen, wobei wir mit den Deals in Form unseres Blogs den Start machen.» Realisierung der Synergien mit der ASMALLWORLD Community Die ASMALLWORLD AG hatte First Class & More am 5. Oktober 2018 vollständig übernommen. Ziel war es das deutschsprachige Angebot von First Class & More zu internationalisieren, sowie die Inhalte von First Class & More für die Mitgliedern der ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Community zu nutzen. Mit der Lancierung der englischsprachigen Webseite wurde ein wichtiger erster Schritt dieser Absicht umgesetzt, welcher eine stärkere gemeinsame Vermarktung der beiden Services erlaubt. Jan Luescher, CEO der ASMALLWORLD AG, kommentiert: «Die Lancierung des englischsprachigen Services erlaubt es uns erstmals das hochklassige First Class & More Angebot innerhalb der englischsprachigen ASMALLWORLD Community zu bewerben und ist ein wichtiger erster Schritt, die Ertragssynergien zwischen den beiden Unternehmen zu realisieren.» Über First Class & More International First Class & More wurde 2009 gegründet und ist eine auf Mitgliedschaften basierende Luxusreise-Community, welche die Seiten www.first-class-and-more.de und www.first-class-and-more.com betreibt. Es ist das führende deutschsprachige Insider-Portal für Luxusreisen mit über 80.000 Kunden. Neben Mitgliedschaften generiert das Unternehmen Erträge durch Affiliates, Werbung und Reisepakete. Die gesamte Soziale Medien-Präsenz von First Class & More liegt bei über 550.000 Followern. Des Weiteren hat das Unternehmen eine respektable und breite Berichterstattung in der gesamten DACH-Region, und ist als Meinungsführer bei Meilen- und Statusprogrammen für Fluggesellschaften und Hotels anerkannt. Alexander Koenig, Gründer von First Class & More, führt das Unternehmen weiterhin innerhalb der ASMALLWORLD Gruppe und kümmert sich um den Aufbau des internationalen Geschäfts. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD hat sich zum Ziel gesetzt, die weltweit führende Travel & Lifestyle Community zu werden. Wir fokussieren uns dabei auf Erlebnisse, die moderne Form von Luxus. Um das soziale Netzwerk ASMALLWORLD herum bieten wir unseren Kunden ein digitales Travel & Lifestyle Ökosystem, welches Mitgliedern ermöglicht, neue Bekanntschaften zu knüpfen, besser zu reisen und mehr zu erleben. ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über unsere App und Website in Kontakt, wo sie andere Mitglieder kennenlernen, sich in Diskussionen austauschen, Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems: First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. LuxuryBARED, ein Reisebüro mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades und Privilegien. The World's Finest Clubs, welche ihren Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. ASW Hospitality, welche die ASMALLWORLD Hotel Collection pflegt und das Management des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen betreibt Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.luxuryBARED.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com