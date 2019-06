EVN - Ab Herbst keine Kohleverstromung in Dürnrohr >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » hello bank! 100: Die Tesla-Aktie zeigt, ... EVN 1986 ging das Kraftwerk Dürnrohr als Ersatz für das nie in Betrieb gegangene AKW Zwentendorf ans Netz. Im kommenden Herbst geht die Kohleverstromung hier zu Ende. Wir investieren jedoch über 20 Mio. Euro und entwickeln das Gelände langfristig zu einem innovativen Energiestandort weiter. ?? >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Vom Flughafen Wien dirket nach Ufa in Baschkortostan >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » thyssenkrupp: Der falsche Zeitpunkt? ... » Romantik Hotel GMACHL feiert 685 Jahre ... Flughafen ...

