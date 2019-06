Matador Partners Group AG: Aktien in den Xetra-Handel aufgenommen, Lang & Schwarz AG als Designated Sponsor mandatiert EQS Group-News: Matador Partners Group AG / Schlagwort(e): Private Equity/Sonstiges Matador Partners Group AG: Aktien in den Xetra-Handel aufgenommen, Lang & Schwarz AG als Designated Sponsor mandatiert 05.06.2019 / 07:30 Pressemitteilung Matador Partners Group AG: Aktien in den Xetra-Handel aufgenommen, Lang & Schwarz AG als Designated Sponsor mandatiert Sarnen, 5. Juni 2019 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) erhöht ihre Sichtbarkeit am Kapitalmarkt in zwei wichtigen Punkten. Ab sofort sind die Aktien des Unternehmens in Xetra, den elektronischen Handel der Deutsche Börse AG, integriert. Gleichzeitig wurde Lang & Schwarz als Designated Sponsor für den Xetra-Handel mandatiert und wird für eine kontinuierliche Handelbarkeit und entsprechende Liquidität der Matador-Aktien sorgen. Damit steigert das auf Secondaries im Private-Equity-Segment spezialisierte Unternehmen seine Kapitalmarktorientierung erneut: "Wir haben Investoren angekündigt, für mehr Transparenz und Handelbarkeit zu sorgen. Dieses Versprechen haben wir nun auf breiter Front eingelöst, durch Analysten-Research, die Aufnahme in den Xetra-Handel und einen starken Designated Sponsor", erläutert Dr. Florian Dillinger, CEO der Matador Partners Group AG. Die Aktien des Unternehmens sind an der Heimatbörse Bern notiert, es bestehen außerdem Zweitlistings an den deutschen Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Die Einbeziehung in den Xetra-Handel und die Mandatierung des Designated Sponsors bildet den Abschluss der Kapitalmarktoffensive der Matador Partners Group AG. "Nun konzentrieren wir uns wieder voll darauf, unsere dynamischen Wachstumsziele im Bereich Private Equity Investments zu erreichen", so Dr. Dillinger. Über die Matador Partners Group AG: Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen Frankfurt, Berlin und Stuttgart. Pressekontakt: Marco Cabras newskontor - Agentur für Kommunikation marco.cabras@newskontor.de Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=JFFBAYAMCW Dokumenttitel: Aktien in den Xetra-Handel aufgenommen, Lang & Schwarz AG als Designated Sponsor mandatiert Ende der Medienmitteilung 819285 05.06.2019 ISIN CH0042797206 AXC0045 2019-06-05/07:31