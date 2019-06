The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA OFKA XFRA FI4000064175 ORION 13-19 BD02 BON EUR N

CA XFRA NL0000122505 NM NV 99-19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US056752AD07 BAIDU 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US62944BAT17 BNG BK 2019 MTN 144A BD02 BON USD N

CA XCAC XFRA XS0432092137 CREDIT AGRI. 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0432791571 OOREDO.ITL.FIN.09/19 REGS BD02 BON USD N

CA HBCC XFRA XS0433028254 HSBC HLDGS 09/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1075312204 AMERICA MOVIL 14/19 BD02 BON MXN N

CA XFRA XS1075312626 PGE SWEDEN 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA B2NQ XFRA XS1075318748 BNG BK 14/19 MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1075430741 BRIT. TELECOM. 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA SJVA XFRA XS1076005153 SONAE INVEST. 14/19 CA BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1076436218 INTERNAT.BA.O.AZ. 14/19 BD02 BON USD N

CA SCAC XFRA XS1243996706 ESSITY 15/19 MTN BD02 BON SEK N