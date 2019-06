The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0214027606 ASB FIN.(LDN) 13-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A0Z1V26 KRED.F.WIED.09/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ELY63 BERLIN, LAND LSA10/19A316 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL0112 NORDLB PF. 09/19 BD00 BON EUR N

CA HIBA XFRA DE000DXA1NV3 KOFIBA MTN-OPF 1636 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ9U8U3 DZ BANK IS.A16 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB09K5 LB.HESS.-THR. IHS 15/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QV9 LB.HESS.THR.CARRARA 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QW7 LB.HESS.THR.CARRARA 6E17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH28K7 HCOB HPF S.P22 BD00 BON EUR N

CA 90DC XFRA FR0011513340 DANONE 13/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013414158 STIF 19/34 MTN BD00 BON EUR N

CA 97BA XFRA PTBSQEOE0029 BANCO SANT.TO. 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA 0HKA XFRA USU4328RAB07 HILTON DOM.OP. 18/26 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS0790015548 LINDE FIN. 12/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3CM0 LB.HESS.THR.CARRARA06G/16 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4NU8 LB.HESS.THR.CARRARA06C/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4QG7 HCOB IS 14/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES03136793B0 BANKINTER 14-19 BD01 BON EUR N

CA W7LC XFRA FR0011266519 AEROP.DE PARIS SA 12/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US14912L6B25 CATERP.FIN.SER. 2019 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA USP14486AC11 BNDES 09/19 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA CA36158ZBX39 GE CAPITAL CDA FDG 2019 BD02 BON CAD N

CA XFRA DE000HSH4NC3 HCOB NV FREBO2/13 BD02 BON EUR N