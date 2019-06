FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JHA XFRA AU000000JHX1 JAMES HARDIE INDUSTR.CUFS 0.231 EUR

KOS1 XFRA US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 0.040 EUR

A2XN XFRA KYG2953R1149 AAC TECHNOLOG.HLDG.DL-,01 0.117 EUR

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.462 EUR

8NX XFRA KYG6501M1050 NEXTEER AUTOMOT.GR.HD-,10 0.027 EUR

OCM XFRA CNE100001NN9 CHINA INTL MAR.CONT.H YC1 0.005 EUR

H0Q XFRA KYG211501005 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 0.027 EUR

KT31 XFRA BMG396372051 GOLDEN OCEAN GRP 0.022 EUR

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01 0.111 EUR

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA. 0.050 EUR

G9D XFRA HK0000172855 GOLDPAC GROUP LTD 0.018 EUR

2V3 XFRA KYG939541085 VPOWER GR.INT.HLDGS.HD-,1 0.001 EUR

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.093 EUR

1YO XFRA CNE100001T72 YANGTZE OPT.FIB.AND CAB.H 0.032 EUR

2U2 XFRA AT0000815402 UBM DEVELOPMENT AG 2.200 EUR

MW4 XFRA FR0000053027 AKWEL S.A. INH. EO 0,8 0.300 EUR

DMP XFRA DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HLDG INH O.N. 0.770 EUR