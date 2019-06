FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4CIA XFRA US30712A1034 FANHUA INC. ADR/20 0.266 EUR

BRL1 XFRA ZAE000026639 BARLOWORLD RC-,05 0.100 EUR

PIK XFRA ZAE000005443 PICK'N PAY STORES RC-0125 0.117 EUR

02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.044 EUR

HSHJ XFRA DE000HSH4XS8 HCOB MZC 5 15/22 0.000 %

OSZG XFRA USX607461166 OTP BANK NYRT. GDR REG. S 0.340 EUR

BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.147 EUR

QCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.551 EUR

PE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.036 EUR

NMM XFRA US6516391066 NEWMONT GOLDCORP DL 1,60 0.124 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 1.208 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.147 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.931 EUR

M09 XFRA PTMEN0AE0005 MOTA-ENGIL NAM. EO 1 0.074 EUR

4FN XFRA MXP370711014 GRUPO FINANCIER.BANORTE O 0.251 EUR

TYG XFRA KYG8878S1030 TINGYI (CAYMAN ISL.) HLDG 0.057 EUR

OL5 XFRA KYG811511131 SHUI ON LAND LTD DL-0025 0.010 EUR

NC2B XFRA HK0883013259 CNOOC LTD O.N. 0.045 EUR

IHA XFRA HK0606037437 CHINA AGRI INDS HLD. 0.002 EUR

EVI XFRA HK0165000859 CHINA EVERBRIGHT LTD 0.045 EUR

8C3 XFRA HK0000057171 CPMC HOLDINGS LTD 0.006 EUR

CGM XFRA FR0000125338 CAPGEMINI SE INH. EO 8 1.700 EUR

BDG XFRA CNE100001SV1 BEIJING UR.C.D.+DEV.GRP H 0.014 EUR

DLX XFRA DE000A0MZ4B0 DELIGNIT AG INH.O.N. 0.050 EUR

V3V XFRA DE000A0BL849 VITA 34 AG NA O.N. 0.160 EUR

SIX3 XFRA DE0007231334 SIXT SE VZO O.N. 2.170 EUR

SIX2 XFRA DE0007231326 SIXT SE ST O.N. 2.150 EUR

GFT XFRA DE0005800601 GFT TECHNOLOGIES SE 0.300 EUR

HOC XFRA DE0005495329 HOLIDAYCHECK GRP AG 0.040 EUR

5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.066 EUR

8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.268 EUR

VTM XFRA CA0209361009 ALTIUS MINERALS CORP 0.033 EUR

YUE1 XFRA BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS HD-,25 0.045 EUR

USH XFRA BMG9716V1000 WING TAI PROPE.LTD HD-,50 0.024 EUR

TEL1 XFRA BMG8162K1137 SIHUAN PHARMAC.GRP HD-,01 0.001 EUR