Der amerikanische Finanzdienstleister Synovus Financial Corp. (ISIN: US87161C5013, NYSE: SNV) zahlt eine Dividende von 30 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden somit 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Beim aktuellen Aktienkurs von 33,87 US-Dollar (Stand: 4. Juni 2019) entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,54 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 1. Juli 2019 (Record date: 20. Juni ...

