Die seit Anfang Mai laufende Korrektur am Aktienmarkt verläuft insgesamt moderat. Unter der Oberfläche aber sind die Verschiebungen gewaltig. Börsenthema der Woche: die umstrittene Cypress-Übernahme durch Infineon.

Neun Milliarden Euro. So viel will sich der im Dax notierte Chiphersteller Infineon die Übernahme des US-Konzerns Cypress kosten lassen. Der Deal, den das Münchner Unternehmen am Montag bekanntgab, ist der mit Abstand größte Zukauf der Unternehmensgeschichte und soll Infineon in der Liga der weltgrößten Chiphersteller einige Plätze nach vorn auf Platz acht bringen. Doch mit dem großen US-Zukauf verschreckte Infineon-Chef Reinhard Ploss Anleger: Die Infineon-Aktie ging acht Prozent billiger aus dem Montags-Handel.

Der Dämpfer kommt in einer Phase, in der die Kurse vieler zyklischer Aktien wie Infineon ohnehin gewaltig unter Druck stehen: Ein knappes Drittel hat die Infineon-Aktie von ihrem Hoch Ende April insgesamt verloren; vor ...

