Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1265 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. An den Devisenmärkten ist die Lage zunächst ruhig.Entsprechend bewegt sich der a href="https://www.finanzen.net/devisen/euro-schweizer_franken-kurs" target="_blank" rel="noopener">Euro mit 1,1171 Franken auch eher seitwärts. Ebenso zeigt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...