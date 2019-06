Die US-Bank JPMorgan hat IAG mit "Overweight" und einem Kursziel von 8,35 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen zwölf Monate erschienen die Aktien der Fluggesellschaft deutlich unterbewertet, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. IAG habe gute langfristige Perspektiven. Der Konzern sei breiter aufgestellt und damit nicht so anfällig im Falle einer Rezession wie in der Vergangenheit. Ein harter Brexit wäre herausfordernd, hätte aber wohl keinen größeren Einfluss auf den Transatlantik-Verkehr./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0177542018