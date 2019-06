Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Insgesamt sei das sonst so typische "Übertreffen der Erwartungen und Erhöhung der Prognosen" dieses Mal nicht ganz so deutlich gewesen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt habe sich am positiven Anlagehintergrund für die Aktien des Software-Konzerns aber nichts geändert./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 00:30 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-06-05/07:57

ISIN: US79466L3024