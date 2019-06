Der Großhandelsumsatz in Deutschland ist im ersten Quartal 2019 gestiegen. Die Großhandelsunternehmen setzten preisbereinigt (real) 2,5 Prozent und nicht preisbereinigt (nominal) 4,0 Prozent mehr um als im ersten Quartal 2018, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mit.



Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen war der Umsatz im ersten Quartal 2019 real um 2,1 Prozent und nominal um 3,8 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Der Großhandel mit Konsumgütern setzte real 2,5 Prozent und nominal 3,5 Prozent mehr um als im ersten Quartal 2018. Im Monat März 2019 setzte der Großhandel real 0,1 Prozent und nominal 1,8 Prozent mehr um als im entsprechenden Vorjahresmonat, so die Statistiker weiter. Kalender- und saisonbereinigt fiel der Umsatz im dritten Monat des Jahres real 0,9 Prozent und nominal 0,8 Prozent niedriger aus als im Vormonat.