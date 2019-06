flatex Morning-news DAX: Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag ein Kursfeuerwerk ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag ein Kursfeuerwerk zünden und schoss um 1,51 Prozent auf 11.971,17 Punkte empor. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,18 Prozent. Auch die restlichen umsatzstarken europäischen Indizes konnten kräftig hinzugewinnen. Der EuroStoxx50 schloss mit einem Kursplus von 1,01 Prozent bei 3.333,49 Zählern. Der Mailänder Leitindex FTSE MIB legte gar um 1,79 Prozent auf 20.229,42 Punkte zu. An der Wall Street gingen die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 durchweg mit enorm starken Kursgewinnen aus dem Handel. Besonders der NASDAQ100 konnte mit einem Kursplus von 2,70 Prozent und einem Schlusskurs von 7.166,75 Punkten glänzen. Die Vorfreude auf einen möglichen Dreh an der US-Zinsschraube beflügelte einmal mehr die Aktienmärkte. Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell wurde ganz genau verfolgt. Den Ausführungen des obersten US-Notenbankers gemäß, beobachtet die Fed den Verlauf des Handelskonfliktes und seine etwaigen Auswirkungen auf die US-Wirtschaft ganz genau. Die Markteilnehmer konnten besonders eine Bereitschaft bei Powell erkennen, die Zinsen gegebenenfalls zu senken, sollte dies nötig sein. Damit reagiert Powell möglicherweise ausgerechnet doch noch auf den von der US-Regierung und den Wirtschaftsberatern des Weißen Hauses vor Monaten geforderten Zinssenkungen von bis zu 50 Basispunkten. Die US-Regierung hatte jüngst neben dem Handelskonflikt mit China auch noch eine neue Front gegenüber Mexiko eröffnet und auch der Nachfolgevertrag von "NAFTA" ist noch nicht in trockenen Tüchern. Parallel dazu steht immer noch eine mögliche Zollstreitigkeit gegenüber der Europäischen Union auf der Agenda der Trump-Regierung.

Am Mittwoch stehen am Vormittag zur europäischen Handelszeit eine Reihe von Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor im Mai zur Veröffentlichung an. Die Daten werden für Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die Eurozone ausgewiesen. Um 11:00 Uhr folgt zudem noch der Einzelhandelsumsatz für die Eurozone im April. Aus den USA werden am Nachmittag um 14:15 Uhr die Daten des ADP-Arbeitsmarktbericht auszuwerten sein. Dieser Bericht könnte mitunter als Indikator für die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Mai betrachtet werden. Auch für die USA folgen dann noch um 15:45 Uhr von Markit und um 16:00 Uhr von ISM die Einkaufsmanagerindizes für das Dienstleistungsgewerbe im Mai. Am Abend wird schließlich noch die Ausgabe des Fed-Beige Book zu beachten sein. Von der Unternehmensseite berichten unter anderem die US-Konzerne American Eagle Outfitters, Campbell Soup, Brown-Forman, Cloudera und United Natural Foods von ihren aktuellen Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die Hoffnung auf niedrigere Zinsen in den USA schob die Aktienmärkte global an. Die asiatisch-pazifischen Aktienindizes und auch die US-Futures tendierten während der asiatischen Handelszeit wesentlich fester und auch die ersten DAX-Indikationen kratzten bereits am Morgen an der 12.000er-Marke.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex konnte am Dienstag mit einem starken Kursplus von 1,51 Prozent mit einem Schlussstand von 11.971,17 Punkten via Xetra überzeugen. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 03. Mai 2019 bei 12.435,67 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 03. Juni 2019 bei 11.620,64 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände wären bei 12.028/12.124/12.243 und 12.436 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 11.932/11.813 und 11.621 Punkten in Betracht.

