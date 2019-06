EasyJet brachte gestern nach Beendigung der Roadshow eine Senior Unsecured Emission mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 6 Jahren bei MS+118 BP an den Primärmarkt. Vivendi preiste eine Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,1 Mrd. (A: EUR 700 Mio., 3J, MS+35 BP; B: EUR 700 Mio., 6J, MS+67 BP; C: EUR 700 Mio., 9,5J, MS+98 BP). Unilever war mit einer Dual-Tranche auf dem Primärmarkt aktiv (Tranche A: GBP 500 Mio., 7J, UKT+88 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., 20J, MS+73 BP). John Deere plant die Emission einer EUR denominierten Senior Unsecured Anleihe mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren. UMG Groupe (A; Fitch) startet am 11. Juni mit einer Roadshow für eine mittel- bis langläufige Senior Unsecured Emission. Im ...

