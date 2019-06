Das Joint Venture des US-Autobauers Ford muss in China eine Geldstrafe von knapp 21 Millionen Euro zahlen. Grund ist ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht.

Chinesische Aufsichtsbehörden haben eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 20,9 Millionen Euro gegen das Joint Venture des US-Autobauers Ford in China verhängt. Die Strafe gegen Changan Ford Automobile in der südwestchinesischen Metropole Chongqing sei wegen des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht erfolgt, berichtete die staatliche Marktaufsicht am Dienstag. Beobachter spekulieren dagegen über einen Zusammenhang mit den Handelsspannungen zwischen den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...