Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Vivendi auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 32,20 Euro belassen. Der geplante 50-prozentige Verkauf der Universal Music Group sei ein positiver Kurstreiber, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der sich aufhellende Ausblick für die anderen Geschäftsbereiche werde am Markt nicht genug gewürdigt. Die Aktie biete ein überzeugendes Chance/Risiko-Profil./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 02:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-06-05/09:03

ISIN: FR0000127771