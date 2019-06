FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future markiert am Mittwoch im Verlauf des frühen Handels schon wieder ein neues Kontrakthoch. Es liegt im nun führenden September-Bund bei 171,23 Prozent. Gegen 8.25 Uhr steigt der Bund-Future um 20 Ticks auf 171,19 Prozent. Das Tagestief liegt bei 170,97 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 32.000 Kontrakte.

"Das wird spannend", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die neue Zinssenkungsspekulation. In dieser Dekade seien die Renditen der Langläufer in Lockerungsphasen tendenziell immer gestiegen und in Normalierungsphasen gesunken. "Von daher könnten die Renditen unten sein, der Bund-Future also oben", sagt er.

Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist unterdessen auf minus 0,23 Prozent gefallen, unter das bisherige Rekordtief von minus 0,22 Prozent.

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.