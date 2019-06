Das automatisierte Fahren stellt die Mobilitätsindustrie vor viele technologische Herausforderungen - von der notwendigen Rechenleistung bis hin zum Bedarf nach vollständig mechatronischen Aktuatoren. Eine der größten Hürden ist jedoch die Umgebungserkennung: Soll ein Fahrzeug in der Lage sein, immer zuverlässig die richtige Fahrentscheidung zu treffen, muss es auch sehr komplexe Verkehrssituationen schnell und vollumfänglich erfassen können. Das bedeutet insbesondere, jederzeit einen 360-Grad-Rundumblick auf das Umfeld zu haben. Radarsensoren stellen in diesem Kontext eine wichtige Technologie dar, denn anders als optische Sensoren funktionieren sie in der Regel auch bei ungünstigen Licht- und Wetterverhältnissen wie Gegenlicht, Regen, Dunkelheit oder Nebel unverändert gut. Doch auch sie hatten bisher einen Nachteil: Im Gegensatz zu Kameras und Lidar-Sensoren sind aktuelle Radarsysteme nicht in der Lage, ihre Umgebung als dreidimensionalen Raum und in ausreichend feiner Auflösung zu erfassen. Standardmäßig bilden sie neben Geschwindigkeit und Entfernung den Horizontalwinkel (Azimuth) und damit die Breite eines Gegenstandes ab. Über die Höhe (Elevation) sind je nach Technologie nur grobe Abschätzungen möglich.

Um diese Lücke zu schließen, entwickelt ZF mit dem Full-Range-Radar eine hochauflösende Alternative für automobile Anwendungen, die neben einer deutlich verbesserten Auflösung auch den Elevationswinkel genau erfasst. Ziel ist, Radarsysteme damit als vollwertige bildgebende Technologie zu etablieren, die neben einer räumlichen Darstellung der Umgebung zusätzlich die Geschwindigkeit als vierte Dimension abbildet.

Mehr Kanäle erlauben detaillierte Messungen

Bestimmend für die Auflösung eines Radars sind die verfügbare Antennenfläche sowie die Anzahl der Kanäle, die sich aus der Multiplikation der eingesetzten Sender und Empfänger ergibt. Im Automotive-Bereich verfügen aktuelle Mid-Range-Radarsensoren typischerweise über zwölf Kanäle (drei Sender, vier Empfänger). Beim Full-Range-Radar von ZF ist die Kanalzahl 16 Mal so hoch: In dem hochauflösenden Sensor sind mehrere MWIC-Chips (Microwave IC) kaskadiert verbaut. Damit stehen in Summe 192 Kanäle zur Verfügung.

Mit der großen Zahl an Kanälen steigt auch die Anzahl der erfassbaren Messpunkte: So kommt das hochauflösende Radar auf mehrere Tausend Datenpunkte pro Messzyklus, während heute übliche Radarsensoren wenige hundert Punkte erfassen. Ein zentraler Vorteil dieser Neuentwicklung ist die zusätzliche Erfassung des Elevationswinkels: Anstatt einer zweidimensionalen Projektion der vorausliegenden Verkehrssituation erzeugt die neue Technologie ...

