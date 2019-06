Im US-Senat regt sich Widerstand gegen Donald Trumps geplante Zölle gegen Güter aus Mexiko. Nicht nur Demokraten, sondern auch Republikaner.

Im US-Senat regt sich immer mehr Widerstand gegen die von Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf sämtliche Güter aus Mexiko. "Es gibt nicht viel Rückhalt in meiner Fraktion für Zölle - so viel ist sicher", erklärte der republikanische Mehrheitsführer der Parlamentskammer, Mitch McConnell, am Dienstag (Ortszeit). Trump will Strafzölle von fünf Prozent auf alle Importe aus Mexiko verhängen, falls das Land nicht härter gegen die illegale Migration ...

