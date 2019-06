Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist am Mittwoch auf ein neues Rekordtief gefallen. Am Morgen sank der Effektivzins bis auf minus 0,23 Prozent. Damit wurde das am Vortag erreichte Tief leicht unterschritten. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,10 Prozent auf 168,67 Punkte.

Zinsdruck entsteht nach wie vor durch die Erwartung von Zinssenkungen in den USA. An den Finanzmärkten werden derzeit mindestens zwei Reduzierungen in diesem Jahr erwartet. Hintergrund ist der US-chinesische Handelskonflikt und mit ihm verbundene Konjunkturschäden. Am Dienstag stieß US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für Zinssenkungen zumindest nicht zu. Man werde die wirtschaftlichen Auswirkungen genau beobachten und "wie immer" entsprechend handeln, um das Wachstum aufrecht zu halten.

Zur Wochenmitte stehen mit den Einkaufsmanagerindizes neue Wirtschaftsdaten auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Zustand des Euroraums. Ähnliche Daten werden nachmittags auch in den USA veröffentlicht. Am Abend präsentiert die amerikanische Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht./bgf/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0082 2019-06-05/09:12